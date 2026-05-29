7月2日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする田中麗奈と古川雄大のW主演ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』に前田公輝とINIの尾崎匠海が出演することが発表され、新ビジュアルが公開された。 参考：田中麗奈と古川雄大が日テレ系ドラマ主演夫婦心理サスペンス『親愛なる夫へ』放送決定 本作は、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻と、妻の束