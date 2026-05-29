話題のドライバーやアイアンに替えても劇的にショットが良くなることは少ない。しかし、クラブフィッターの吉川仁氏は「シャフトにはその可能性がある」と語る。近年はシャフトの素材や製法が大きく進化しており、自分に合う運命的なシャフトを見つければ人生最高の1打が打てるはずだ。今回はタメを作るスイングと相性がいい“元しなり”の10本を紹介する。【スペック一覧】“元しなり”シャフトで一番硬い高いモデルは？5点剛性