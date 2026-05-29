雑誌『ALBA』の読者に「一緒にお酒を飲みたい女子プロは？」というアンケートを実施。たくさんの票やコメントが寄せられた中、7位に選ばれたのは吉田鈴だった。「お酒」と少なからず縁のある吉田が選ばれた理由を深掘り！【ランキング】二口で顔が真っ赤になる? 一緒にお酒を飲みたい女子プロ1位〜10位まとめ【7位】吉田鈴7位にランクインしたのは、優利の妹で、短縮競技とはなったものの、「ブリヂストンレディスオープン」でプロ