学校生活での学びに役立ててもらおうと、地元の学生を応援するノートの寄贈式が、鹿児島市の高校でありました。寄贈されたのは、「地元の学生を応援するノート」、略して「J・O・NOTE」です。熊本県の印刷所で作られているこのノートは、読売西部アイエスや地元の企業などが協力して制作したもので、高校生に無料配布する取り組みが九州各県で広がっています。26日、鹿児島中央高校で寄贈式が開かれ、この