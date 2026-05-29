女性への盗撮を繰り返すストーカー行為をしたなどとして、愛知県警の男性警部補が書類送検されていたことがわかりました。 【写真を見る】複数女性への盗撮繰り返す… ストーカー疑いで愛知県警の60歳男性警部補を書類送検 県警のシステムで運転免許情報の不正照会も 書類送検されたのは、愛知県警の60歳の男性警部補です。捜査関係者によりますと、男性警部補は2022年～2025年までの間にスマ