＜リゾートトラスト レディス2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。ツアー2勝目を狙う25歳・阿部未悠が8番パー3（実測129ヤード）でホールインワンを達成した。【写真】目線、バッチリいただきました使用クラブは7番アイアン。2022年大会の最終ラウンド以来、自身4年ぶり2度目の達成となった。今季のツアー全体では「ワールドレディスサロン