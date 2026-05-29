きょうは広く晴れて、各地で真夏日になるでしょう。 【写真を見る】東海地方 来週は台風6号の影響で雨･風強まるおそれ きょうの予想最高気温は名古屋･岐阜で30℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（5/29 昼） 正午前の現在の名古屋市内は、青空が広がっています。朝から風が強まっていて、季節先取りの暑さが続いています。 きょうは午後も広く晴れて、真夏日になる所が多いでしょう。各地で風が強く吹く見込みです。 台風情報・週間