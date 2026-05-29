モデルで俳優の大政絢（35）が29日、都内で行われた「CYBEX STUDIO」トークセッションに登場。子育てについて語った。【写真】美しすぎるママ！ベビーカーを手に笑顔を見せる大政絢1歳になった子どもを育てている大政。子どもを産んでからの変化として「今までは仕事だったり、家族だったり、友だちだったり、3つの軸があった。その中に子どもが増えて家事も倍くらい増える。その中で時間をきれいにはめ込んでいかないとスムー