3人組グループ・NEWSの増田貴久が29日、都内で行われた「TAKAHISA MASUDA×ZOZOTOWN」プロジェクトの新ブランド初お披露目発表会に登壇した。増田初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」を立ち上げた。【写真】個性的ファッションずらり！「Yellow」で展開されるアイテムもともと「色に興味があった。そのなかでもYellowが好き」とブランド名の由来を明かし「はじめは長いカッコいい名前も考えたのですがシン