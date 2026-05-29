国会議事堂林芳正総務相は29日の閣議で、2025年国勢調査の速報値を報告した。総務省が衆院289小選挙区の「1票の格差」を試算したところ、最大は2.274倍となった。人口最少は石川3区で、格差が2倍超は14都道府県の計39選挙区となった。有識者による衆院選挙区画定審議会（区割り審）は、格差が2倍未満となるように各都道府県内の区割りの改定作業に入る。1年以内に首相に勧告する。区割り改定の対象となる都道府県は今後、区割