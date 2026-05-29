人気レースクイーンの有栖未桜（32）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ショートヘア姿を披露した。「そういえばショートヘアに戻ったよ夏終わりくらいにまたロング戻すからそれまでショート楽しむぞっ」とつづり、ショートの髪に触れているショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「これくらいのショート、結構ステキだと思います」「ショートの方がやっぱかわいぃ」「めちゃくちゃ素敵ですかわいす