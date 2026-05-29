◇プロ野球交流戦中日 2-1 楽天（28日、バンテリンドーム）中日は28日、2026年度主催試合の観客動員数が100万人を突破したと発表しました。28日に本拠地で行われた楽天戦にて、中日の2026年度主催試合の観客動員数の合計は1,017,678人に。地方開催1試合を含む29試合目での100万人到達となりました。2025シーズンは30試合目となる6月18日（地方開催2試合を含む）に100万人を突破しています。なお、交流戦1カード目となった楽天と