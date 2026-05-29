NEWSの増田貴久（39）が29日、都内で「TAKAHISA MASUDA×ZOZOTOWN」プロジェクト新ファッションブランド発表会に登壇した。株式会社ZOZOはLINEヤフー株式会社と共同で始動した同プロデュースプロジェクトの一環で、増田が手がける初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」が誕生。ZOZOTOWN限定アイテムが29日から受注販売される。ブランド名には増田が好きな色でもある「Yellow」を宛てた。2010年（平22）からグル