商用車(トラック、バスなど)のカーボンニュートラル達成は実現可能なのか。いすゞ自動車は電気自動車(BEV)や燃料電池自動車(FCEV)の活用について、どのように考えているのか。「ジャパントラックショー2026」で佐藤浩至常務執行役員の話を聞いてきた。いすゞが考えるカーボンニュートラルへの道筋とは「ジャパントラックショー」はトラック業界で日本最大規模の展示会。開催は2年に1回だ。先ごろの「ジャパントラックショー2026」(