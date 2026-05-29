北海道内で深刻化するエゾシカによる農林業被害。その対策として、北海道電力が開発した忌避剤「REPEL GX(リペルGX)」が、2026年3月からホームセンター「ジョイフルエーケー」の一部店舗で発売されている。同製品は、火力発電所の副産物「使用済み乾式脱硫剤」の再利用をきっかけに開発されたもの。肉食動物の臭気成分分析や野生動物試験などを経て、製品化に至った。本稿では、北海道電力 総合研究所 環境技術グループの橋田修吉