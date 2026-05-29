北海道電力は5月27日、本別町、andほんべつと、本別町の脱炭素社会の実現に向けた連携協定を締結したと発表した。三者が連携し、脱炭素社会の実現、エネルギーの地産地消の推進、地域の活性化を図る。北海道電力 ロゴ○各者の取り組み本別町は、2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す「本別町ゼロカーボンシティ宣言」を2024年3月5日に表明している。地域資源を活かした脱炭素の取り組みや、地球温暖化の防止と影響の緩