オーネットは2026年5月27日、25歳から34歳の独身男女611人を対象に実施した「独身男女の結婚と家計に関する意識調査」を発表した。本調査は2026年5月7日、インターネットを利用したクローズ調査によって行われたもの。独身男女の結婚と家計に関する意識調査○将来結婚をしたい独身男女の割合将来結婚をしたいと思うか最初の設問で「あなたは将来結婚をしたいと思いますか?」と結婚願望の有無を質問したところ、最も多かった回答は