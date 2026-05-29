そろそろ学生時代の体型を取り戻したい。そう思う人にとってスポーツバイク、とりわけMTBは良きパートナーだ。走破性の高いワイルドなタイヤとサスペンションがあるので、快適に一日を過ごせる。気の向くまま、街中から森の中のシングルトラックまで、静かに自分のペースで楽しめる。マウンテンバイクを選ぶポイントを押さえておこうMTBのジャンルひとくちにMTBと言っても、用途に応じて大きく4つのジャンルに分かれる。ここで間違