【モデルプレス＝2026/05/29】なにわ男子が6月17日に発売するニューアルバム「ND5」のリード曲「Celebrate」が5月29日より先行配信された。【写真】STARTO人気グル、メンカラ衣装でレカペ登場◆なにわ男子「Celebrate」先行配信スタート「Celebrate」は夢の世界に誘われるような華やかでハッピーな曲調に、なにわ男子からファンへの愛と感謝、そして未来へのワクワク感を詰め込んだ最高にキャッチーな一曲に仕上がっている。◆なに