【モデルプレス＝2026/05/29】7月2日スタートの女優の田中麗奈と俳優の古川雄大がW主演を務める読売テレビ・日本テレビ系プラチナイト「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」（毎週木曜23時59分〜※初回放送は24時9分〜）より、新キャストが解禁された。【写真】新木曜ドラマに出演するタレント役の人気アイドル◆「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」新キャスト解禁本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻・坂井麻衣子役を田中麗