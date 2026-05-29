【モデルプレス＝2026/05/29】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）のBEOMGYU（ボムギュ）が29日、東京・MARNI（マルニ）表参道で行われた「MARNI BLOOMS ポップインイベント」に来場。報道陣の取材に応じた。【写真】表参道の道端に現れたTXT・BEOMGYU◆TXT・BEOMGYU（ボムギュ）表参道に登場BEOMGYUがマルニ前の道路に止められた車から降り立つと、集まったファンからは大きな歓声が。報