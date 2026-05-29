【モデルプレス＝2026/05/29】日本テレビアナウンサーの水卜麻美が27日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（よる7時〜）に出演。過去に告白された芸人と共演した。【写真】水卜アナに振られていたM-1ファイナリスト、共演時の仲睦まじい姿◆水卜麻美アナ、トム・ブラウンらとコント披露今回の番組では「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」と題し、芸人たちが自分のコネクションを最大限活かし「この人なら笑いが取れる！」という