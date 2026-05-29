東京午前はＮＺドルが堅調。ＮＺドル円は９４．８６円付近、ＮＺドルドルは０．５９５６ドル付近まで上げた。ブレマンＮＺ中銀総裁が「総合的に見て政策金利はこれまで示唆されていたよりも早く、より大きく引き上げられる可能性が高い」と述べたことが手掛かり。 ユーロ円は１８５円半ば、ポンド円は２１４円前半、豪ドル円は１１４円ちょうど付近で推移し、東京時間帯の値動きは目立たない。ドル円も１５９円前半