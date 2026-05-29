AI関連の話題ではChatGPTやClaudeなどのクラウドベースのサービスが注目されがちですが、外部に情報を漏らすことなくAIを実行できるローカルAIの開発も盛んに行われています。プライバシー重視ブラウザ「Brave」の開発元もローカルAI関連の開発に取り組んでおり、ローカルAIエージェントの無駄な実行を中断してバッテリー消費を抑えるシステム「AgentStop」を開発したことが2026年5月28日に発表されました。AgentStop: Terminating