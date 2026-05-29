女優の恒松祐里がウェディングドレス姿を披露した。２９日までに自身のインスタグラムを更新した恒松。「ドラマ『＃月夜行路 ー答えは名作の中にー』第８話観てくださった皆様ありがとうございました」と書き始め、「こんなにも温かくて優しい物語に参加できて嬉しかったです！久しぶりにお仕事できたキャスト・スタッフの方も多くて幸せでした」と感謝をつづった。さらに「バブリーちゃんこと、りっちゃん役の真田怜央さん