歌手・工藤静香（５６）が「３２年前」のブーツを履いてみたことを明かし、フォロワーが沸いた。２９日までにインスタグラムで「なんと」と書き出し、「無理矢理履きました」とヒョウ柄のニーハイブーツを披露。「その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。笑すごいのをばばちゃんが持ってきて見せてくれました。しかし、足首が無理でした。ジップ破壊寸前笑笑笑笑」と明かし、「３２年前のジ