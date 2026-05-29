テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２９日、焼き肉店の倒産件数が２年連続で過去最多を更新したことを受け、焼き肉店の厳しい経営の現状、人気の大衆焼肉店「町焼き肉」を紹介するなど「焼き肉」の最前線を特集した。スタジオでは、東京商工リサーチの調べで焼き肉店の倒産件数が２０２４年度が５０件、昨年度が５７件と２年連続で過去最多を更新したことを伝えた。倒産の理由として「輸入肉の