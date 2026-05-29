ＮＥＷＳ・増田貴久が２９日、都内で「ＴＡＫＡＨＩＳＡＭＡＳＵＤＡ×ＺＯＺＯＴＯＷＮ」新ファッションブランド発表会に出席した。自身初のファッションブランド「ＹｅｌｌｏｗｂｙＴＡＫＡＨＩＳＡＭＡＳＵＤＡ」を発足し、この日から全１６のＺＯＺＯＴＯＷＮ限定アイテムを受注販売する。ブランド名「Ｙｅｌｌｏｗ」の由来について、「ファションも好きだけど、色も好きで。特に好きな『Ｙｅｌｌｏｗ』をチョイス