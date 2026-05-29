◆第９３回日本ダービー（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２９日、栗東トレセン２冠を狙うロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は坂路で最終調整。活気ある身のこなしで、軽やかに駆け上がった。杉山晴調教師は「（前走と）同じ調教をしている割に、体に余裕がある。ベースが上がってきているのかも」と好感触を示す。今回は最終追いでも、ゴール前でしっかり手綱を動かされた。指揮