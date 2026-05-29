スーパーでのまとめ買い後、意外と面倒なのが袋詰め。買う量が多いほど時間もかかり、レジ前後がバタバタしやすい。そんな中、最近じわじわ人気を集めているのが“マイ買い物かご”。会計後にそのまま商品を入れてもらえるタイプなら、袋詰めの手間を減らせるうえ、車移動や週末のまとめ買いでも運びやすい。今回は、容量や使いやすさで選ばれている人気モデルを紹介する。【写真】「レジ後のひと手間が減った」まとめ買い派が使