歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が27日、自身のSNSを更新。卒業した米・名門大学を訪れたことを報告し、大学で撮影した近影を披露した。【写真】「素敵な大学ですね」母校の“名門”スタンフォード大学のお気に入りスポットで作業するアグネス・チャンアグネスが“凱旋”したのは、カリフォルニア州にあるスタンフォード大学。「今日は母校スタンフォード大学で原稿をやる事にしました」と、訪れた理由を明かした。