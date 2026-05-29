歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が28日、自身のインスタグラムを更新。長男・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）の結婚式で着る予定の黒留袖を披露した。【写真】「なんて素敵なお着物」「上品な留め袖」“奮発して選んだ”黒留袖を披露した三田寛子三田は「黒留の仕付け糸をとりながら嫁ぐ時の遠い昔の母の気持ちに重なる想いに♪秋桜♪の唄がふと口をついてでてくる」と