総務省は、2025年の国勢調査の速報値に基づく試算で、衆議院小選挙区での「1票の格差」は最も大きいところで2.274倍になると発表しました。総務省が国勢調査の人口集計の速報値をもとに行った試算によりますと、衆議院小選挙区で議員一人当たりの人口が最も多いのは福岡2区で56万1373人、最も少ないのは石川3区で24万6882人でした。この2つの選挙区の1票の格差は2.274倍となります。また、石川3区を基準とした場合、39の選挙区で1