漫画『南国少年パプワくん』などで知られる作者・柴田亜美氏が27日、自身のXを更新。新作ゲーム『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』が制作されることを受け、ビアンカのイラストを投稿した。【画像】人妻感やばい！柴田先生が描いた『ドラクエ5』ビアンカのイラスト『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』は、『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズ最新作で、