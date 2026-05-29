2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一（80）が29日までに自身のブログを更新。タレントで“親友”の神田うの（51）との恒例の誕生日会の様子を公開した。【写真】プレゼントも超豪華…神田うのとの2ショットを公開した美川憲一5月15日に“傘寿”を迎えた美川。この日、美川は「誕生日会よ〜」と題してブログを更新すると、「誕生日の写真もこれで最後よ〜たぶんね笑」