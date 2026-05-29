住民の避難にまで発展しました。新潟市秋葉区できのう午後10時ごろ、住民の男性から「これから死のうと思って引き金を引くところ。猟銃です」と110番通報がありました。発砲音のような音も聞こえたということです。警察は隣接する2世帯7人に一時、避難を呼びかけました。消防によりますと、通報した住民の家では70代の男性が死亡しているのが見つかりました。近くには猟銃があったということです。