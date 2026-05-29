中東情勢の影響で、大手電力の6月使用分の電気料金はほとんどの会社で値上がりします。【映像】大手電力9社で電気料金値上がりへ大手電力10社の6月使用分の電気料金は中東情勢の悪化に伴い、原油やLNG＝液化天然ガスの価格が上昇したことなどで、関西電力を除く9社で値上がりします。使用量が平均的な家庭で値上がり幅は25円〜91円で、東京電力では28円上がり、8823円となります。関西電力は、料金に反映できる上限を超え