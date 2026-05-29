人気キャラクター「パペットスンスン」が登場するHappyくじが、きょう29日から発売される。セブン‐イレブンやイトーヨーカドー、ゆめタウンで展開され、録り下ろしボイスを搭載した“しゃべる”アイテムなど、可愛さ満点のラインアップがそろう。【画像】スンスンたちのかわいさ満点！魅力が詰まったHappyくじ全部見せ今回のくじは全9等級＋LAST賞で構成される。注目は、スンスンがおしゃべりする仕様のアイテム群だ。SP賞「