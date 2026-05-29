アメリカのバンス副大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書の締結をめぐり、協議に「大きな進展があった」と話しました。アメリカバンス副大統領「現在、いくつかの文言の調整を重ねているところだ。大きな進展があったと考えている。イラン側が交渉を望み、ホルムズ海峡を開放したいと考えていることは非常に明白だ」バンス副大統領は28日、アメリカとイランの停戦を60日間延長して、核兵器開発問題を話し合うための覚書につい