去年、行われた国勢調査で日本の人口は5年前と比べ309万人減り、減少幅が過去最大になったことがわかりました。【映像】日本の人口309万人減“減少幅が過去最大”に総務省が発表した速報値では去年10月1日現在の日本の人口は1億2305万人で2020年より309万7000人、2.5％少なくなりました。減少した数、割合ともに国勢調査が始まった1920年以来、最も大きくなりました。人口が増えたのは東京都と沖縄県だけで残りの45の道府