歌舞伎役者・俳優の中村獅童が、愛車のキャンピングカーで家族旅行を楽しむ様子を公開した。【映像】広々としたキャンピングカーの中獅童は、5月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に8歳の長男・中村陽喜、次男・夏幹とともに出演。父親らしい表情を見せた。黒柳が「お休みの日は思いっきり遊ぶんですって？」と尋ねると、獅童は「そうなんです。最近、キャンピングカーを購入いたしまして」と家族でキャンプに出か