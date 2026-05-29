気象予報士でタレントの穂川果音（40）が29日までに自身のインスタグラムを更新。水玉模様のホルターネックの水玉ワンピース姿を披露した。「まもなく梅雨が始まるよ！今年は、全国的に気温高め＋西日本〜東日本太平洋で雨量が平年並みが多くなる予想に。梅雨の期間は短くても、大雨に注意が必要です」と6月の天気を予想して注意喚起。ホルターネックの水玉ワンピース姿の写真をアップし「美容においては、湿度が高くなると