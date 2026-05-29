「クロード・ミュトス」などの高性能AIの悪用が懸念される中、国土交通省は、航空や鉄道などの事業者へサイバーセキュリティ対策の強化に取り組むよう協力を求めました。【映像】高性能AIの悪用懸念で国交省が対策要請金子恭之国交大臣「AIが急速に進化し、サイバーセキュリティにおける重大な脅威となりうる中、官民が連携をし対策を強化することが、ますます重要になっております」「本日いただいたご意見も踏まえ、今後、国土