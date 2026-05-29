タレントのベッキー（42）が、28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。自身のミーハーぶりを語った。令和ロマンの松井ケムリとトーク。「ベッキーさんってミーハーですか？」と聞かれると、「超ミーハー！だからテレビ局歩くのも『誰に会えるんだろう』みたいな」と心躍らせているという。ケムリが「ベッキーさんってまだその感覚持ってるんですか」と笑うと、「超持ってる」と胸を張った。また「