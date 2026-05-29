【泉ももか写真集「恋心」】 5月29日発売 価格：4,400円 【拡大画像へ】 大洋図書は、泉ももかさんの写真集「恋心」を本日5月29日に発売した。価格は4,400円。 本書は“清楚系”セクシー女優・泉ももかさんの初となる写真集。「紙の写真集を出すことが、女優になる時に決めた目標」と、本人が並々ならぬ意気込みで撮影に臨んだ今作。男受け抜群な衣装が似合っているのは