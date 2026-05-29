開催中 【拡大画像へ】 Yahoo!ショッピングで、青木雄二氏のマンガ「ナニワ金融道 ゼニのカラクリがわかるマルクス経済学 電子書籍版」が75％オフの99円で販売している。 青木雄二氏が独自の切り口でお金の真実を解説する漫画「ナニワ金融道」のストーリーから、経済学の基本である「マルクス経済学」が学べる。 なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあ