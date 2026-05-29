【「webアクション」6月新連載 オリジナル3作品】 5月29日 公開 双葉社のマンガ配信サイト「webアクション」で6月に新連載となる作品の情報が公開された。 6月には、オリジナル3作品の新連載が開始される。6月2日には「赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。」でも知られるたなかのか氏の「人魚姫の靴屋さん」、6月5日には伊勢ともか氏の「ちょっと！ いいもの食べよう終末レシピ」、6月26日に