【文豪のおやつ】 5月29日 配信開始 双葉社のマンガ配信サイト「webアクション」にて、糸なつみ氏の作品「文豪のおやつ」が5月29日より配信される。 本作は、「まぼろしまたね」や「きみは謎解きのマシェリ」などでも知られる糸なつみ氏の新連載。戦後の日本を舞台とした作品で、新米編集者の燕くんが、偏屈で有名な小説家・鶯谷先生の原稿取りを任されるというストーリーが展開