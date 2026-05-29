ことし4月、歩行者2人をはねる事故を起こした弥彦村の自動運転バスについて村が2026年度の運行休止を決めたことがわかりました。この事故は、4月に弥彦村が運行する自動運転バス「ミコぴょん号」が歩道に乗り上げ、歩行者2人に衝突したものです。この事故で自動運転バスは運行が休止されていましたが村が今年度は運行を再開せず休止を決めたことがわかりました。村は5月28日の村議会で事故の捜査が長期化していることや、国の補助