【SPA!デジタルフォトグラフ 水野瞳「シャッターに思いを込めて」】 5月29日 発売 【拡大画像へ】 扶桑社は、写真集「SPA!デジタルフォトグラフ 水野瞳『シャッターに思いを込めて』」を本日5月29日に発売し、誌面カットを一部公開した。 本書はアイドルグループ「DevilANTHEM.」の水野瞳さんの写真集。表紙カットでは、歯磨きをするプライベートでしか見られない姿